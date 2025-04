GP do Japão tem Verstappen brilhando em 1º, pouco treino e chance de chuva

"Não estou confortável com o carro, só estou mandando ver para ver o que acontece". Foi assim que Max Verstappen definiu a volta que lhe deu uma surpreendente pole position no GP do Japão. E é o que deu para ver pela sua câmera onboard também: o tetracampeão carregando muita velocidade nas curvas, mesmo com a frente da Red Bull teimando em não apontar para o lado certo. "Só ele consegue fazer isso", definiu Fernando Alonso. "A gente não deveria se surpreender", completou o chefe da McLaren, Andrea Stella.

McLaren que perdeu uma pole position que parecia praticamente certa depois de seus pilotos liderarem todos os treinos livres. Lando Norris foi o segundo colocado no grid e seu companheiro Oscar Piastri fez o segundo e o terceiro melhores setores da classificação, mas um erro no começo da volta o tirou da briga pela pole.

A McLaren, porém, continua sendo o carro mais rápido deste fim de semana e tem grandes chances de vitória, ainda mais podendo atacar Verstappen com dois pilotos. Charles Leclerc colocou a Ferrari em quarto lugar e disse que pode surpreender pelas escolhas que fez no acerto do carro, enquanto George Russell, que parecia ser o piloto mais próximo das McLaren, vai largar em quinto.