Verstappen perfeito e McLaren defensiva dão o tom de GP amarrado em Suzuka

A pista do Japão é um deleite para os pilotos, com suas curvas de alta velocidade em sequência, áreas de escape pequenas para os padrões da F1 moderna e seus sobes e desces. Mas só se torna uma prova animada quando a degradação de pneus é alta ou quando chove. Nada disso aconteceu desta vez. Max Verstappen fez valer a vantagem de correr sem turbulência que conquistou com uma volta incrível na classificação e bateu uma McLaren que preferiu proteger o pódio do que olhar para frente.

Com as sequências de curvas de alta, a diferença de rendimento para que haja a chance de ultrapassagem é maior que o normal em outras pistas, algo em torno de 7 ou 8 décimos. Isso é algo que vemos quando há diferenças de degradação de pneus ou erros. Verstappen foi perfeito durante o GP e os pneus, com o novo asfalto que estreou esse ano, tiveram pouco desgaste.

A única chance da McLaren seria na estratégia, mas a postura da equipe foi mais de olhar para trás do que para frente. George Russell foi o primeiro a parar e voltou rápido, mas ele estava a mais de 5s de Piastri, a segunda McLaren, quando fez essa parada. Mesmo assim, eles entenderam que havia um risco de que, se o australiano esperasse Norris parar e só fizesse sua troca duas voltas depois, poderia perder a posição para o inglês.