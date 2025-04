Sauber vê Bortoleto 'exigente, mas de forma positiva' após 3 corridas na F1

Zehnder disse ainda que ter um piloto como Nico Hulkenberg ao lado dele pode ser muito benéfico para Bortoleto no futuro

"Se você se sentar com os engenheiros no briefing, verá que Nico é muito detalhista em cada pequeno aspecto. E Gabriel pode aprender muito com ele. E ele leva tudo em consideração. E Nico será uma grande ajuda. Nico seria um piloto que ajudaria muito qualquer novato", explicou o diretor.

Agora, Bortoleto vai para a pista do Bahrein, onde tem a maior quilometragem com o carro da Sauber por ter feito um dia e meio de testes de pré-temporada. Mas ele não acredita que isso muda muita coisa em relação a sua abordagem no início do fim de semana.

"Acho que a única parte positiva disso é que já conheço a pista, então não preciso conhecer uma pista nova", disse ele à coluna.

"A mentalidade é sempre a mesma. A gente joga no final de semana pensando em melhorar o carro, desenvolver, tentar colocar o melhor setup possível para a classificação, e depois a gente vai para a corrida. Não tem muito o que pensar. A única coisa é que, quando você vai numa pista nova, você tem que pensar no seu desenvolvimento na pista, o quão rápido você vai entregar a sua performance máxima."

Bortoleto usou um novo assoalho no carro no Japão e acredita que ele teve efeito positivo, ainda que muito pequeno.