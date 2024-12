Drugovich cita 'moda' entre pilotos e entrega Verstappen: 'Não se consagra'

Quem faz as coisas muito bem fora da quadra, mas não tão bem dentro dela é o Max Verstappen. Eu acho que dele, a gente pode falar que ele faz alguma coisa mal. Na quadra, ele não se consagra. É melhor deixar para as pistas (risos). Felipe Drugovich Roncato

O padel é um esporte praticado com bola e raquete, que combina elementos de tênis, squash e pingue-pongue. Ele é geralmente disputado em duplas —mas também pode ser praticado individualmente—, em uma quadra fechada com paredes de vidro ou grades, o que faz com que a bola rebata nelas. No meio da quadra há uma rede parecida com a do tênis.

O objetivo da modalidade é marcar pontos, assim como no tênis, mas com algumas diferenças nas regras: o uso das paredes e o saque por baixo são duas delas. Especula-se que o esporte esteja sendo praticado em 90 países.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou, no fim de novembro, seu quarto título consecutivo de Fórmula 1, ao registrar a quinta colocação no Grande Prêmio de Las Vegas (EUA), que terminou com a vitória do britânico George Russell (Mercedes).

