Bortoleto dá recado para torcedores sobre decisão da F2: 'Chama um médico'

A decisão do título da Fórmula 2 promete ser emocionante: Gabriel Bortoleto tem só meio ponto de vantagem em cima de Isack Hadjar e os dois vão largar perto um do outro nas duas corridas da categoria. Isso porque o brasileiro se classificou em segundo e o francês, em quarto. Essas são as posições que eles vão ocupar no grid do domingo. No sábado, com a inversão do top 10, Bortoleto sai em nono e Hadjar, em sétimo.

Bortoleto está confiante e satisfeito com o desempenho do carro até aqui, mas sabe que muita coisa ainda pode acontecer, então deixou um recado para quem já ficou nervoso na classificação: "Chama um médico para ficar perto, que vai ser pior ainda", brincou. "Vai ser uma luta, tenho certeza, intensa. Ele não vai querer deixar eu escapar quando eu largar no domingo, e nem eu vou querer deixar ele escapar em qualquer situação, amanhã ou domingo também. Então vamos ver o que rola", disse Bortoleto.

"O carro estava muito bom. Estou contente, acho que o P2 é uma ótima posição para largar, sabendo que o meu principal rival pelo título está largando atrás de mim. Uma posição muito próxima uma da outra, então qualquer coisa pode mudar, mas, sinceramente, estou bem contente com o resultado de hoje. E agora é focar para a corrida de amanhã, achar um acerto bom e melhorar ainda mais para domingo", analisou o piloto, confirmado no grid da F1 ano que vem.