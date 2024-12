Por disputa que vale 60 milhões, Ocon deve ficar fora do GP de Abu Dhabi

"Acho que serve para todo mundo": foi assim que o chefe da Alpine, Oliver Oates, explicou a informação, ainda não confirmada oficialmente pela equipe, de que Esteban Ocon está fora da última corrida da temporada da Fórmula 1, que será disputada em Abu Dhabi, no próximo final de semana. O francês está de saída do time de qualquer maneira, mas isso é só parte dos motivos que estão encaminhando a equipe para uma decisão incomum na F1 moderna.

Isso porque a Alpine está em uma disputa apertada com a futura equipe de Ocon, a Haas, pelo sexto lugar no mundial de construtores. E, para uma equipe do meio do pelotão, esse campeonato é fundamental, pois garante uma boa fatia do financiamento da temporada seguinte.

Os números não são divulgados e dependem da arrecadação total da Fórmula 1 com direitos de transmissão, publicidade e taxas recebidas dos promotores, mas é possível fazer estimativas de quanto cada equipe ganha de acordo com a posição no mundial. Alpine e Haas estão divididas por cinco pontos e a diferença entre o sexto e sétimo lugares fica em torno de 10 milhões de dólares, ou 60 milhões de reais.