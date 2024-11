Leclerc coloca Ferrari na frente na única sessão de treinos livres do Qatar

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido na primeira e única sessão de treinos livres do GP do Qatar, que será um fim de semana de formato sprint na Fórmula 1. Lando Norris, da McLaren, foi o segundo e seu companheiro, Oscar Piastri, foi o terceiro. Da próxima vez que os carros forem à pista, a partir das 14h30, pelo horário de Brasília, eles já estarão definindo o grid para a sprint, que será disputada na manhã do sábado.

As Ferrari chegaram no Qatar acreditando que não conseguiriam repetir o bom desempenho do GP de Las Vegas, mas tiveram um ótimo desempenho nesta sexta-feira no circuito de Losail. Eles fizeram os dois melhores tempos, com mais de meio segundo de vantagem para a McLaren mais próxima, enquanto estiveram com os pneus duros, que são, em teoria, mais lentos que os médios que a grande maioria do grid usava. E depois Leclerc também foi o mais veloz quando todos colocaram os pneus macios nos minutos finais.

O risco da estratégia da Ferrari

Em um final de semana de sprint, quando as equipes são obrigadas a usarem dois jogos de médios na classificação para a corrida curta, os times enfrentam a decisão difícil de gastar um de seus dois jogos de duros logo de cara ou guardá-los para a corrida, caso acreditem que a prova do domingo terá duas paradas, com prioridade para o composto mais durável.