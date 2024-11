Pilotos tentam mudar regras e acabam surpreendidos por demissões na FIA

Tal reunião, inclusive, foi marcada após um primeiro encontro no México, quando Wittich ainda era o diretor de provas da F1.

"Justo quando pedimos um pouco de transparência e consistência, perdemos duas pessoas muito importantes na federação. Então, deu uma reviravolta de 360 a primeira vez que ouvi sobre o novo diretor de corrida fazendo Fórmula 2 neste fim de semana também foi pela mídia", salientou George Russell, presidente da associação de pilotos.

"Naturalmente, em qualquer organização, se você tem pessoas saindo ou trocando seu pessoal, nunca será um ambiente estável, e as pessoas têm que aprender as novas regras. Isso é muito desafiador para qualquer equipe, e deve ser super desafiador para todos dentro da FIA agora. Gostaríamos de ter um pouco de clareza e compreensão do que está acontecendo e quem será demitido em seguida."

Todos os pilotos estão de acordo com mudanças nas regras

Não se sabe por que a FIA mudou tantas peças em tão pouco tempo. Isso, na verdade, tem sido comum sob a liderança do atual presidente da FIA, Mohamed ben Sulayem, que assumiu o cargo no início de 2022. Mas é a primeira vez que esse tipo de demissão em sequência acontece diretamente na parte da FIA que lida com os incidentes de pista.

Isso, contudo, não afetou a união dos pilotos. Russell, inclusive, tinha dito no México que "todos os pilotos, menos um", referindo-se a Verstappen, tinham concordado que a regra de disputas de posição precisava de mudanças. E disse que, agora, estavam todo falando a mesma língua.