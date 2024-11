O que falta para os rivais desafiarem o tetracampeão Verstappen na F1?

Max Verstappen conquistou, com duas corridas de antecedência, o tetracampeonato seguido na Fórmula 1 e, desta vez, na maioria das provas, o holandês não teve uma vantagem clara de equipamento. O piloto que chegou mais perto dele, Lando Norris, disse em Las Vegas, palco da última corrida, que é muito difícil bater Verstappen porque "ele não tem pontos fracos".

É claro que a pergunta que fica é o que os rivais precisam fazer para superar o piloto holandês, e a resposta passa por uma avaliação de como ele a Red Bull conseguiram superar os problemas de performance que tiveram ao longo do ano.

No Ju Responde do GP de Las Vegas tem também a explicação para a dobradinha da Mercedes, com uma facilidade que acabou surpreendendo até a eles mesmos e que contou com uma ótima performance de Lewis Hamilton, indo de décimo no grid para segundo.