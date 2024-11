Festa do título tem Max de cerveja na mão e Russell com medo de pneumonia

"Ainda bem que choveu no Brasil! Vinha sendo uma sequência difícil de corridas", lembrou ele. Afinal, foi com a vitória em Interlagos, saindo da 17ª posição na classificação, que ele se colocou em posição confortável em um campeonato que começou com cara de lavada, mas que já na quinta corrida mudou, com a Red Bull se complicando e os rivais, principalmente a McLaren, crescendo de produção.

No final das contas, seu rival mais próximo foi Lando Norris, disputando um título pela primeira vez na carreira. O britânico reconheceu diversas vezes nos últimos dias a superioridade de Verstappen e da equipe Red Bull, também muito mais acostumada a brigar por vitórias do que a McLaren atualmente, mas ouviu algumas palavras encorajadoras de Verstappen na festa do título. "Eu disse para ele que a hora dele vai chegar um dia. Você tem que ser paciente."

Com o CEO da McLaren, Zak Brown, Verstappen foi menos generoso. Quando o norte-americano foi cumprimentá-lo, ouviu um "como você disse, antes eu só ganhava porque tinha o melhor carro."

Vencedor Russell 'perdeu' o voo de volta

"Toto, não vou pegar o voo", disse George Russell após receber a bandeirada em primeiro em uma dobradinha da Mercedes. "Então eu também não vou", respondeu o chefe da equipe, Toto Wolff.

Russell deu várias entrevistas encharcado de champanhe e ainda de macacão, enquanto o segundo colocado Lewis Hamilton trocou de roupa e o terceiro, Carlos Sainz, usava um casaco comprido e um gorro, para se proteger do frio de 14ºC.