Ganhar o campeonato de equipes pode não ser um bom negócio nesse ano na F1

É por conta disso que Vasseur se mostra mais preocupado com o que vai acontecer na primeira metade do ano que vem. Se um time não começar o ano muito bem, vale mais a pena ficar atrás no campeonato e ganhar mais tempo de desenvolvimento aerodinâmico para o novo regulamento na segunda metade do ano, quando as porcentagens forem recalculadas no final de junho.

A temporada de 2024 da Fórmula 1 tem sua reta final nos três próximos finais de semana, começando com o GP de Las Vegas na madrugada deste domingo. E Max Verstappen pode conquistar o tetracampeonato já nesta prova. A definição do mundial de construtores, com 147 pontos ainda em jogo, deve ficar para a etapa final em Abu Dhabi.