Hamilton diz ter trocado carrões pela arte: 'Talvez esteja ficando velho'

Hamilton disse que isso tem a ver não só com a sua preocupação em apoiar artistas negros ou mesmo pelo gosto que foi pegando ao longo dos anos de apreciar arte, mas também com o que ele descreveu como uma falta de sentimento nos supercarros atuais, que não desperta mais o mesmo que antes.

"É claro que sempre estou de olho nos carros, vendo o que está sendo lançado. Mas, honestamente, a maioria dos carros hoje são muito parecidos um com o outro. Há alguma coisa faltando", prosseguiu Hamilton.

"Os carros clássicos são aqueles que me interessam. Se eu fosse comprar outro carro, é mais fácil que seja um carro clássico por conta do barulho, da emoção. Não há muitas marcas que consigam encapsular isso. Essa emoção. Não é a mesma coisa. Ou talvez eu esteja mesmo ficando velho", disse o heptacampeão com um sorriso.