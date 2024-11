Como as estrelas do GP de SP se tornaram Verstappen, Bortoleto e a Band

O GP de São Paulo de 2024 vai entrar para a história como uma das melhores corridas da carreira de um piloto que deu um grande passo para se tornar apenas o quarto a conquistar pelo menos quatro títulos na Fórmula 1. Max Verstappen largou em 17º e venceu com quase 20 segundos de vantagem, sob chuva. De onde veio esse ritmo e o quanto a bandeira vermelha ajudou são dois dos temas do Ju Responde da 21ª etapa do campeonato.

Outro nome muito repetido em Interlagos foi o de Gabriel Bortoleto, com várias fontes confirmando que um acerto dele com a Sauber que encerraria um jejum de brasileiros como titulares na F1 que vem desde 2017 está próximo. "Muito em breve vocês vão descobrir", disse Andrea Stella ao UOL Esporte no domingo.

E a TV Band também deitou e rolou ao conseguir deixar a Liberty Media, que detém os direitos comerciais da F1, em uma sinuca de bico, pagando suas contas e mantendo o direito de transmitir a categoria na próxima temporada, cumprindo o último ano de seu contrato e desbancando a Globo.