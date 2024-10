Norris e Verstappen se estranham de novo e não vai ser a última vez

Isso deixou o holandês na mira de Norris. Os dois tiveram duas disputas. Primeiro, Norris tentou passar Verstappen na curva 4, mas os comissários entenderam que Verstappen forçou o inglês para fora da pista e deram 10 segundos de punição para ele. Quando Norris voltou à pista, ele estava à frente de Verstappen, que se jogou por dentro na curva 8 e não conseguiu fazer a curva.

Norris, que estava no lado de fora, teve que sair da pista de novo para evitar a batida com Verstappen, e o líder do campeonato recebeu outra punição, também de 10 segundos, por ter saído da pista e ganhado vantagem, já que ele conseguiu completar a ultrapassagem saindo da pista.

What a moment in the story of this season's World Championship #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/nTZfYjDcMy -- Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Charles Leclerc aproveitou e passou os dois, assim como tinha feito na largada do GP dos Estados Unidos. Com nove voltas para o final, no entanto, Leclerc perdeu o carro e por pouco não bateu, quando era pressionado por Norris, que terminou em segundo e fez a volta mais rápida, enquanto Verstappen escalou apenas até a sexta colocação.

Tudo isso aconteceu uma semana depois de outro lance polêmico entre eles, quando Norris tentou ultrapassar Verstappen nos Estados Unidos, e completou a manobra fora da pista, com um holandês também indo para fora. Na ocasião, o inglês foi punido.

Isso levou a McLaren a tentar reverter a decisão, mas a apelação não foi aceita. Esse é outro fator muito parecido com 2021. Justamente nessa época do campeonato começaram a acontecer várias punições e apelos para todos os lados. Via rádio, quando ouviu sobre uma das punições, Verstappen também escutou que tinha havido "muita choradeira" por parte dos rivais. Aqui, também, o filme se repete. A diferença é que, agora, nós não escutamos mais na transmissão as mensagens das equipes para a direção de prova.