McLaren desbanca as Ferrari e Piastri lidera último treino livre no México

As McLaren voltaram a andar na frente depois de terem tido um final de semana mais difícil nos EUA. Oscar Piastri foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, a última antes da definição do grid de largada para o GP da Cidade do México. Lando Norris foi o segundo, em um resultado surpreendente levando em consideração o quão rápidas as Ferrari estavam no primeiro dia de atividades.

Carlos Sainz foi o terceiro e Charles Leclerc, só o sexto. A Ferrari estava bem no primeiro setor, que tem a longa reta, mas depois perdiam muito em relação à McLaren no restante da volta.

O nível de aderência está aumentando, e com isso a McLaren pareceu crescer mais do que as outras, tendo um carro mais eficiente. O mesmo não pode ser dito pela Red Bull, com Max Verstappen e Sergio Perez tendo dificuldades de ficar na pista. "Isso não funciona, não tem aderência, dianteira e traseira", reclamou o líder do campeonato, que foi o quarto colocado, a meio segundo das McLaren.