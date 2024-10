Verstappen vence corrida sprint competitiva e mostra que GP dos EUA promete

O único que conseguiu cuidar dos pneus do começo ao fim foi Verstappen, mas sua vantagem não passou dos 3,8 segundos mesmo com a forte briga no final que envolveu também Leclerc.

Falando em pneus, esses altos e baixos tinham a ver com a maneira como cada piloto estava tentando conservar seus pneus e também com as diferenças entre os carros quanto a isso. É algo que acontece em qualquer corrida, mas que só toma ares tão dramáticos como o que vimos especialmente na primeira metade da sprint quando o rendimento dos carros está muito igualado.

Foi um bom "aquecimento" para o GP, embora as equipes agora possam mudar a configuração de seus carros antes da classificação, que começa logo mais, às 19h pelo horário de Brasília. Todos vão usar a informação que tiveram com os pneus médios durante a sprint para melhorar seus carros, o que pode alterar um pouco o cenário. Mas certamente não estamos vendo a mesma realidade da outra corrida, dominada com sobras pela McLaren.

A Red Bull está mais equilibrada após levar atualizações para a corrida dos Estados Unidos. A Ferrari teve a resposta que queria e melhorou muito o rendimento nas curvas de alta velocidade. A Mercedes, equipe que mais mudou o carro para esta prova, é quem tem mais a ganhar com essa possibilidade de mudar o acerto até a classificação, já que desgastou mais os pneus na sprint.

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Make that 4/4 Sprint wins for Verstappen this year 🤩



And a double points finish for Haas! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/TzAeQ7X34E -- Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Como foi a sprint

Verstappen largou bem e manteve a ponta, enquanto Norris ganhou duas posições nos primeiros metros, passando Leclerc e Russell. O piloto da McLaren, que vinha fazendo uma volta suficientemente rápida para fazer o melhor tempo na classificação para a sprint até cometer um erro no último setor, não deixou Verstappen escapar nas primeiras voltas, mas também não conseguia pressionar a Red Bull, muito mais equilibrada do que nas últimas provas após trazer novidades para esta corrida de Austin.