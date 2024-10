Verstappen vai sair na frente na sprint após classificação com surpresas

Outra surpresa foi Nico Hulkenberg, sexto colocado com a Haas, que conseguiu colocou os dois carros no top 10. O time norte-americano foi um dos que mais trouxeram peças novas para este GP, e sempre têm melhorado com as atualizações que usam.

SQ1: Piastri cai logo no início da classificação

Tempos bastante diferentes entre companheiros de equipe no início da classificação da sprint deixaram clara a dificuldade do primeiro dia de um fim de semana de sprint: os pilotos não só têm apenas um treino livre, como, em sua grande maioria, vão à pista com o pneu médio pela primeira vez já na classificação.

Isso porque o regulamento obriga todos a fazerem as duas primeiras partes da definição do grid para a sprint, e esse é um composto importante para as duas corridas, então vale a pena correr esse risco de não usar o pneu médio antes.

Junte-se isso a uma pista com ondulações, vento e diferentes camadas de asfalto em uma pista que foi reasfaltada aos poucos ao longo de anos, e foi difícil para alguns pilotos ficarem na pista. Pior para Oscar Piastri, que não foi bem na primeira tentativa, saiu da pista na segunda e teve a volta deletada.

Ele foi um dos pilotos eliminados logo de cara, junto de Esteban Ocon, Alex Albon e a dupla da Sauber. Albon, inclusive, rodou nos instantes finais do SQ1 e foi superado pelo companheiro Franco Colapinto em uma pista na qual o argentino nunca tinha corrido.