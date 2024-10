Bottas explica o que falta para decisão que pode colocar brasileiro da F1

Valtteri Bottas saiu do último GP da F1, em Singapura, há pouco menos de um mês, confiante de que tinha garantido seu lugar na Sauber na próxima temporada. Afinal, já tinha acertado as bases de seu novo contrato e dizia até que nem precisava mais viajar com seu empresário para as corridas. De fato, da parte dele, não há mais nada o que fazer. Agora, a decisão está nas mãos da equipe, que passa a ser controlada pela Audi ano que vem e muda de nome oficialmente, com direito a motor dos alemães, em 2026: contar com a experiência do finlandês, ou apostar em um jovem piloto - e o preferido nesse caso é o brasileiro Gabriel Bortoleto.

O atual líder do campeonato da Fórmula 2 confirmou à coluna que há negociações com a equipe e que não tem contrato assinado nem com a Audi, nem com a McLaren, que atualmente tem o seu passe, como piloto do programa de desenvolvimento. Ele também está em compasso de espera, assim como Bottas.

"Um mês atrás, era uma questão de resolver o mais rápido possível", lembrou o ex-Mercedes. "Então não [sei quanto tempo pode levar]. É uma pergunta para o Mattia [Binotto, chefe da operação da Audi na F1] responder. No momento, não há muito mais o que eu possa fazer agora, além de mostrar boas performances na pista e trabalhar duro com a equipe."