GP dos EUA: Datas, horários e tudo sobre a 19ª etapa do campeonato da F1

A pista é construída em um terreno pouco estável, então é uma das mais onduladas do campeonato. Mesmo com reformas constantes para nivelar o solo, o interessante é que essas ondulações aparecem em trechos diferentes da pista a cada ano, e foram um fator importante para as desclassificações de Hamilton e Leclerc ano passado por conta do desgaste da prancha de legalidade.

O projetista Hermann Tilke, muito criticado por outras pistas, acertou a mão em Austin se inspirando em trechos de outros circuitos. O resultado é uma pista com curvas de alta velocidade, mas também partes mais travadas no final da volta. As elevações também causam dificuldades, e é possível tomar linhas diferentes na primeira curva, o que já gerou alguns acidentes.

As corridas no Circuito das Américas costumam ter muitas ultrapassagens e mais trocas de pneus, já que a perda de tempo no pit stop é de 20s, ou seja, relativamente curta. Estes dois fatores juntos ampliam a gama de estratégias.