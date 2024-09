Charles Leclerc lidera primeiro treino marcado por reclamações em Singapura

Para Oscar Piastri, os problemas começaram antes mesmo dele ir para a pista. Quando a McLaren fazia seus ensaios de pit stop, os mecânicos perceberam um problema na parte traseira esquerda do carro, que nunca tinha sido visto antes. O australiano chegou a perder os primeiros minutos de sessão, mas depois andou normalmente.

Os dois pilotos da Red Bull tiveram problemas nas freadas, em uma pista em que não esperam ter um grande desempenho, mesmo com a melhora que notaram com a introdução de mudanças no assoalho na última corrida. "Não consigo parar o carro quando viro para a direita", reportou Perez, que recentemente ouviu um pedido de desculpas dos engenheiros por não ter sido ouvido quando dizia que havia algo errado na direção que eles estavam tomando com o carro. Os engenheiros descobriram que os primeiros problemas aconteceram na Espanha em 2023, quando ele passou a reclamar.

Falando na última corrida, a maior diferença foi a melhora do desempenho da Alpine, pelo menos neste início de fim de semana, e a queda da Haas, que ouviu muitas reclamações via rádio especialmente de Kevin Magnussen, que está de volta depois de cumprir suspensão automática no último GP.

Lewis Hamilton também reclamou bastante, principalmente da traseira da Mercedes. Ele já não estava nem um pouco confortável com o carro no último GP. Mas ninguém bateu Fernando Alonso. Perguntado pelo engenheiro se tinha apertado o botão para entrar nos boxes de propósito, o bicampeão respondeu que tinha tentado apertar todos os botões que tem à disposição no volante para tentar não bater sua Aston Martin.

As equipes agora terão tempo para fazer ajustes nos seus carros antes da segunda sessão de treinos livres, que começa às 10h da manhã, pelo horário de Brasília, já à noite em Singapura.