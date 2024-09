Presidente da FIA pede fim dos palavrões e usa termo que irrita Hamilton

A maneira como o presidente da FIA, Mohamad ben Sulayem, se expressou para dizer que a entidade quer trabalhar com a Liberty Media para que eles evitassem transmitir mensagens com palavrões via rádio irritou Lewis Hamilton, que apontou um "elemento racial" na fala do dirigente.

"Temos que diferenciar o nosso esporte, o esporte a motor, e o rap. Não somos rappers, sabe? Eles usam palavrões quantas vezes por minuto? Nós não somos assim. Uma coisa são eles e outra somos nós", disse Sulayem em entrevista ao Motorsport.com.

Vários pilotos foram questionados sobre esse pedido da FIA, e argumentaram que xingamentos são comuns em vários esportes, e só ficam mais expostos nas corridas porque o que os pilotos dizem é colocado no ar. E, mesmo que a Liberty Media evite que eles entrem na transmissão internacional, os rádios são abertos o tempo todo no aplicativo da F1TV, ou seja, não é possível controlar totalmente o que é dito.