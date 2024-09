GP de Singapura: Datas, horários e tudo sobre a 18ª prova da Fórmula 1

Outra característica são as ondulações e o ataque às zebras. Com os carros atuais, que andam muito próximos do solo, configurar o carro para garantir uma boa performance sem que ele fique batendo no chão será um desafio.

Curiosidades sobre o GP de Singapura

Singapura é uma cidade-Estado que se notabilizou ao longo dos séculos como um importante porto. O território esteve sob domínio do Império Britânico desde o século XIX até a década de 1950, e hoje tem um governo soberano e maioria chinesa. Trata-se de um país com um dos melhores índices tanto de Produto Interno Bruto per capita (sétimo lugar), quanto de Índice de Desenvolvimento Humano (12º) do mundo.

Singapura também é um caldeirão de culturas asiáticas. E isso se reflete na culinária muito variada e também nas línguas. O inglês é amplamente falado até por conta dos anos de domínio britânico, mas é apenas uma das línguas oficiais, juntamente do mandarim, malaio e o tamil (idioma falado em partes da Índia e no Sri Lanka).

A pista foi encurtada no ano passado por conta de uma obra na cidade. Com isso, o circuito perdeu algumas curvas e se tornou mais rápido. Isso teve um efeito também na duração da corrida em si, que sempre costumava bater no limite de 2h e, em várias ocasiões, terminou pelo limite de tempo ao invés do número de voltas. Mas, quando a obra acabar, o planejado é que a pista mude novamente.