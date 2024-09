Como Piastri desafiou engenheiro para vencer e a troca estranha de Hamilton

Oscar Piastri venceu o GP do Azerbaijão quando desafiou a recomendação do engenheiro para poupar pneus e foi para cima de Charles Leclerc, ultrapassando o piloto da Ferrari, que tinha largado na pole e parecia ter o controle da corrida na primeira parte da prova. O monegasco depois acreditou que recuperaria a posição, mas Piastri não deu brechas para ele.

Outro destaque da prova foi o argentino Franco Colapinto, que pontuou logo em sua segunda corrida na Fórmula 1. Sabendo que não há vagas na Williams para ele ano que vem, será que a Sauber pode começar a se interessar por ele, o que atrapalharia as chances do brasileiro Gabriel Bortoleto? Essa foi a dúvida que mais se repetiu no Ju Responde do GP do Azerbaijão, que também trata da escolha incomum da Mercedes de aproveitar um sétimo lugar no grid para uma troca de motor - e com ela, uma punição - de Lewis Hamilton.