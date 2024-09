Chefe da McLaren elogia Bortoleto e fala em buscar saída por estreia na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto tem visto seu nome ser cada vez mais comentado no paddock da Fórmula 1 pelos resultados que vem tendo na categoria que vem logo abaixo, a Fórmula 2. Campeão da Fórmula 3 ano passado e estreante na categoria de cima neste ano, ele se tornou líder do campeonato com duas etapas para o final com duas corridas sólidas no Azerbaijão, aproveitando que seu rival, Isack Hadjar, estava largando nas últimas posições do grid.

Bortoleto faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren desde o final do ano passado e tem um contrato vigente com a equipe, que tem Lando Norris e Oscar Piastri confirmados para a próxima temporada. A possibilidade dele subir para a F1 já no ano que vem seria com a Sauber, que está passando por uma fase de transição para se tornar equipe de fábrica da Audi em 2026.

A Audi contratou recentemente Mattia Binotto, ex-Ferrari, para chefiar essa operação. O suíço se impressionou com o tamanho do desafio que tem pela frente, uma vez que a Sauber tem pecado em procedimentos simples e está muito atrás das outras, e isso teria mudado sua estratégia em relação à escolha dos pilotos, favorecendo um pensamento mais a médio prazo e dando força ao nome de um novato.