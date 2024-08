Por que argentino Colapinto tem vaga na F1 e os brasileiros estão de fora?

A notícia de que o piloto argentino estreante na Fórmula 2 neste ano, Franco Colapinto, de 21 anos, foi escolhido pela Williams para ser o substituto do demitido Logan Sargeant nas últimas nove corridas da temporada da Fórmula 1 pegou muita gente de surpresa, já que ele era o nome menos experiente entre as possibilidades estudadas pela equipe. E deixou no ar a pergunta: por que pilotos com resultados muitas vezes piores que os brasileiros têm mais chances?

A escolha de um sul-americano vindo de um mercado muito menor para a F1 do que o Brasil coloca por terra a teoria que é comum ouvir de que a categoria só está focada em determinados mercados. É claro que a presença do chinês Zhou Guanyu no grid ou mesmo a ascensão rápida do norte-americano Sargeant têm a ver com o interesse no mercado destes países, mas isso não significa que a F1 está fechada a outras nacionalidades.

O cenário é simplesmente muito mais complexo do que isso. O Brasil tem atualmente Felipe Drugovich como campeão da F2 em 2022 e na reserva da Aston Martin, Gabriel Bortoleto como piloto da academia da McLaren campeão da F3 em 2023 e vice-líder da F2 neste ano, e Pietro Fittipaldi como reserva da Haas e titular na Indy.