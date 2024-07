Por que chefe da Audi na F1 perdeu posto após 18 meses e a volta de Binotto

Agora na Audi, Binotto terá uma posição um pouco diferente, atuando como CEO e CTO, ou seja, controlando também a parte técnica na operação como um todo, não só da equipe. Ele substitui não só Seidl, que era o CEO, como também Oliver Hoffmann.

Andreas Seidl era chefe da McLaren e foi contratado pela Audi no início de 2023 Imagem: Sauber/Divulgação

Vale lembrar que Seidl chegou à Audi vindo da McLaren, no início de 2023, em uma situação que diz muito sobre sua saída. Ele havia se acertado com os alemães, mas o combinado seria que continuasse na McLaren. Porém, com a demissão de Binotto, o chefe da equipe comprada pela Audi, a Sauber, Fred Vasseur, foi para Maranello, e a McLaren simplesmente liberou Seidl antes do final de seu contrato.

Ou seja, a McLaren não achou que estava perdendo muito, e promoveu Andrea Stella ao posto de chefe. Em uma questão de meses, foi das últimas posições do grid à disputa pelo pódio, embora isso tenha a ver com muito mais do que apenas uma troca no comando. Mas não deixa de ser significativo.

Na Audi, Seidl não ganhou muito apoio ao adotar uma postura distante, sem visitar a fábrica frequentemente, e não conseguiu atrair os pilotos que a Audi almejava. Até o momento, eles só contrataram Nico Hulkenberg, tendo sido rejeitados por Carlos Sainz e Esteban Ocon, e ficando sem grandes opções no mercado. Por conta disso, sua saída era esperada.

Até porque não é algo que casa bem com o tamanho do investimento feito pela Audi para montar uma fábrica de motores para a F1 com equipamentos até mais avançados do que as equipes que estão no grid têm à disposição. Embora seja desafiador para quem está entrando no esporte estar no mesmo nível de performance logo de cara, e possa demorar alguns anos para a Audi engrenar, não é um projeto qualquer e Seidl não estava conseguindo vendê-lo.