A incrível lição de solidariedade oferecida pelo time feminino do Grêmio

A equipe feminina do Grêmio deixou o campo de forma coletiva em protesto à manifestação racista das adversárias do River Plate durante disputa de partida pela Brasil Ladies Cup (que nome horroroso para um torneio disputado em território nacional, meu Deus). O racismo foi praticado contra uma delas? Não. Contra uma torcedora? Não. O racismo foi praticado contra um dos gandulas. Diante do crime, o Grêmio decidiu ir embora. A imagem é eloquente e bastante educativa. Vale mais do que entrar em campo usando um uniforme todo preto, carregando faixas dizendo "racismo é crime", criando hashtags para redes sociais, produzindo notas de repúdio.

A iniciativa do Grêmio serviu para conferir ao episódio seu real teor de gravidade. O resultado foi a prisão de quatro atletas do River Plate.

Já vimos muitas praticas racistas no futebol contra atletas, mas não me lembro de um time ter tomado atitude tão radical - no melhor sentido do radicalismo - por ofensa a um trabalhador. Não imagino um time masculino deixando o campo depois de testemunhar atitude machista ou misógina a uma gandula, árbitra, auxiliar ou torcedora. Seria correto, mas não estamos nesse mundo ainda.