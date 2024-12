Quatro jogadoras do River Plate são presas em flagrante por injúria racial

Seis jogadoras do River foram expulsas, e a partida foi encerrada por ausência de número mínimo de atletas. O resultado classificou o Grêmio para a final da competição, que será contra o Bahia.

Já o River foi expulso da competição e está suspenso por dois anos.

Até quando a gente vai viver isso? É um absurdo uma atleta de futebol profissional vir para cá para encerrar o ano e pisar numa final, e terminar o jogo como esse, passando por um caso de racismo. [...] As atletas do time adversário [River Plate] chamaram as meninas de 'macaca' e 'negrita'. Começou porque fizeram um caso de racismo com um gandula, as meninas não aceitaram. Situações como essa não podem continuar acontecendo. Até quando a gente vai continuar fingindo que não tem racismo, que não tem machismo, que nada acontece, que é tudo bonitinho. Acaba manchando a competição e a grandeza que é o desenvolvimento do futebol feminino. Thaissan Passos, técnica do Grêmio, ao sportv

