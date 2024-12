CBF de Ednaldo Rodrigues não respeita mulheres e eu posso provar

É uma vergonha que tenhamos que seguir denunciando não apenas o absurdo do assédio no futebol, mas também o descaso com que ele é tratado por todos os envolvidos.

A amiga Alicia Klein traz detalhes em sua coluna sobre o caso de assédio sexual contra a CBF com citação ao diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. O processo foi movido pela única ex-diretora a passar pela instituição, Luísa Rosa. O documento era conhecido há bastante tempo, a condenação que citava o diretor de comunicação aconteceu em agosto e, ainda assim, Paiva seguia forte dentro da Confederação. No dia 18 de dezembro, foi finalmente demitido - e por justa causa, o que poderia indicar que a demissão se dá por ocasião da condenação por assédio que o envolve. Mas reflitamos.

Se a condenação é de agosto seria de se esperar uma demissão imediata. Ou será que a demissão está relacionada ao apoio extra-oficial que Paiva parece ter oferecido dias atrás à candidatura de Ronaldo? Estaria a CBF surfando na onda do "feminismo" para se livrar daquele que ela acha que a traiu? Seria, realmente, o fim de uma picada indecente e covarde se assim fosse. Usar a luta anti-machista para se vingar de uma suposta traição que nada tem a ver com assédio sexual seria grotesco. Mas como achar que não foi isso que aconteceu se a condenação por assédio é de agosto e Paiva seguiu trabalhando sem problemas até sugerir apoio a Ronaldo? Duvidar da nossa inteligência é acrescentar ofensa a um crime.