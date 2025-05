Como a leitura da encíclica de Leão 13 me fez desconfiar de Leão 14

Antes de mais nada, ele se apoia numa mentira: quem falava do sequestro da propriedade privada individual não eram os socialistas. O que a teoria socialista previa - e o comunismo prevê - é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Seu Corolla seguirá sendo seu, assim como seu iPhone e seu apartamento no Guarujá. Quem se lambuza da mentira de que o comunismo vai confiscar a sua Yamaha é quem quer fazer circular medo na sociedade.

A encíclica de Leão 13 (deixarei o link para a íntegra do documento no final do texto) forma mais uma das bases teóricas para a construção do discurso neoliberal atual. Eu consigo escutar Pablo Marçal repetir as mesmas palavras de Leão 13 e poderia apostar que a equipe de marketing de Marçal seria capaz de reproduzir a Encíclica de cabo a rabo em sinal de apoio.

No documento publicado por ocasião da inauguração do papado de Leão 13 existem muitas frases que convocam os fieis e a sociedade a serem decentes com os operários, a escutá-los, a tratá-los bem. Acho que a alternativa seria bastante cruel: não tratar bem? Imaginem um Papa pregando qualquer coisa diferente de bons tratos. Então, me parece apenas razoável acreditar que esses trechos tenham sido escritos para disfarçar a real intenção da encíclica: a de evitar que os patrões seguissem sendo importunados por operários indignados com as condições de vida a que estavam sendo submetidos.

Leão 13 escreve que a igualdade proposta pelo comunismo é "a igualdade da nudez". E segue: "O homem deve aceitar com paciência sua condição; é impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível". Ele explica, do alto de sua bondade, que foi a natureza que estabeleceu a diferença entre os homens e que dessa diferença nasce espontaneamente a desigualdade.

Esse trecho poderia ter sido escrito pelo discursista de Jair Bolsonaro facilmente. Leão 13 fala na dignidade dos "deserdados de fortuna" dizendo a eles diretamente que ninguém deve se envergonhar de ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto - uma frase que Ludwig Von Mises, um dos fundadores do neoliberalismo, poderia aplaudir de pé.

Com palavras doces e gentis, Leão 13 vai construindo a ideia de que devemos aceitar nossa condição no mundo, trabalhar duro e sem nos envergonharmos e sempre com respeito à propriedade privada e ao patronato, uma gente que, afinal, não tem culpa de estar onde está. O Papa sugere que os operários negociem livremente com seus patrões salários justos (Michel Temer deve gostar bastante desse trecho), que o Estado proteja o operário - bem, depois desse discurso todo, esse trecho soa como esmola - e termina falando de caridade, o que diz muita coisa. O capitalismo como o conhecemos usurpa do trabalhador a possibilidade de uma vida digna e depois vem com a caridade como gesto final de humilhação. Caridade é diferente de solidariedade porque carrega poder e hierarquia.