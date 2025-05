Neymar, duendes, fadas e unicórnios

Não existe materialidade histórica que nos leve a acreditar que Neymar estaria treinando 12 horas por dia. Nem Cristiano Ronaldo faria isso, imaginem Neymar, que nunca fez. Fomos de um extremo - Neymar machucado sambado na Sapucaí - para o outro - Neymar levando vida de atleta budista e dedicando literalmente metade do dia a treinos.

Não existe meio termo, não existe compromisso com algum tipo de espaço para o crível. Tudo o que há é agenda positiva, estratégia de marketing e exagero.

Da mesma forma que era improvável que Neymar voltasse ao Brasil arrebentando, dado o passado recente de seu futebol, é improvável que ele esteja entregue nesses termos desmedidos aos treinos de recuperação. Mas tudo é imagem e publicidade e a criação da narrativa "Neymar nunca treinou tanto na vida" tem motivo.

O lançamento de um podcast bombástico - que tentou ser interditado por Neymar pai - conta, com detalhes inéditos, a real - e pouco charmosa - história da ascensão de Neymar e Neymar Jr. A opinião pública mudou de lado depois de delirar com a recepção nababesca oferecida ao craque por ocasião da volta ao Brasil, e até o torcedor mais apaixonado já desconfia da vontade de Neymar de dar a volta por cima com a camisa do Santos. Então dá-lhe agenda positiva e planejamento estratégico de recuperação de imagem.

Crença é espaço impenetrável e não há como duelar com quem acredita em fadas, duendes e unicórnios. Tudo o que podemos fazer é recuperar historicamente dados e fatos para tentar compreender como chegamos até aqui. Ninguém precisaria dedicar 12 horas do dia à recuperação alguma. Descanso e relaxamento fazem parte de qualquer jornada de volta por cima. Equilíbrio, foco, respeito ao processo e entrega. Se Neymar tivesse agido assim quando rompeu os ligamentos do joelho nada disso estaria acontecendo e ele provavelmente ainda jogaria na Europa. Dedicação máxima e absolutamente inédita à recuperação? Pode ser que sim. Nem que seja pela vontade de calar críticos; qualquer motivo é motivo justo para uma volta por cima. Antes tarde do que nunca, verdade. Mas nada na história recente faz a gente acreditar que a narrativa criada pela equipe de Neymar para essa recuperação seja verdadeira.

Quem está acompanhando o podcast do UOL Prime sobre Neymar entende que, desde o dia um, a idolatria está sendo fabricada. Não existe nada de natural na forma como Neymar foi, assim como uma mercadoria, colocado no mercado. Tudo é pensando e planejado nos detalhes. Escutar o podcast é ficar com a certeza de que Neymar pai é melhor empresário do que o filho é jogador. E todos sabemos que Neymar Jr. foi um dos melhores que já tivemos.