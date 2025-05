Santos e arbitragem protagonizam os 12 piores minutos do Brasileirão

Mas o jogo seguiu sendo muito ruim e tecnicamente sofrível. O Santos era Soteldo e mais nove na linha enquanto o Grêmio sofria para articular uma triangulação. Aos 30 do segundo tempo os dois times em conjunto tinham três finalizações em direção ao gol. Não é um acidente que os dois times estivessem no Z4 no começo da rodada. Para as torcidas que estão com comissões técnicas novas, a realização de que os problemas são bem maiores do que escolher um treinador - ou um punhado deles - a fim de resolver a parada.

Os doze primeiros minutos foram particularmente medonhos mas a sequência da partida não foi assim tão melhor. Imagino que apenas gremistas, santistas e profissionais do esporte obrigados a assistirem ao jogo - como eu - tenham conseguido suportar até o final. Aos 31 do segundo tempo, o Grêmio achou seu gol, depois de duas falhas bisonhas da zaga santista, e a torcida, que se alternava entre vaias e incentivos, explodiu. O Grêmio deixa o Z4 enquanto o Santos se afunda nele com gosto.