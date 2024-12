Diretor da CBF cogitado no Flamengo é demitido por assédio: veja mensagens

No dia seguinte, 17/04/2023, o sr. Rodrigo Paiva escreve a seguinte mensagem: "Estava pensando em você aqui. Quando a conversa flui fica na nossa cabeça. Sou experiente, inteligente e do bem; além de modesto .. kkk Tudo o que você me falou serve para nos aproximarmos e nos ajudarmos. Fica tranquila, você confiou na pessoa certa. Ah também sou mais discreto do que imagina".

No dia 18/04/2023 ele manda um beijo e a chama novamente de "linda". No dia 25/04/2023, após o envio de um documento por parte da reclamante, o sr. Rodrigo responde à mensagem dizendo "Você é linda". No dia 28/05/2023 diz estar com saudades dela. No dia 31/05/2023 escreve "Vamos conversar no nosso bairro". E no dia 04/07/2023 a chama, mais uma vez de "anjo".

O juiz Leonardo Almeida Cavalcanti fecha a sentença com uma conclusão óbvia: "A fala do sr. Rodrigo Paiva reflete a misoginia da sociedade, na qual a mulher é objetificada e relegada a um papel que se presta apenas à satisfação do prazer do homem, a algo para sua apreciação e deleite, a um mero instrumento para atender os seus interesses."

Resta saber se Luiz Eduardo Baptista, o Bap, novo presidente do Flamengo, seguirá considerando Paiva para assumir a comunicação do clube. Se Ronaldo e tantos outros vão ou não se distanciar do parceiro. E se a CBF finalmente agirá para prevenir o assédio rampante na entidade, não se resumindo a cumprir ordens judiciais, depois que o estrago já está feito — e somente quando lhe é politicamente conveniente.

Até porque, curiosamente, quando se torna pública uma condenação por assédio sexual, quase nenhuma mulher se surpreende. Assédios raramente são isolados, contidos, únicos. Quase sempre há mais de uma vítima e quase sempre há bastante gente sabendo do padrão de comportamento. Apenas escolhem fazer vista grossa por motivos tão diversos quanto perversos.

