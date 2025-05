Busca tresloucada por treinador revela o real disturbio da CBF

É a de Ancelotti? A de Jesus? A de Abel? Quem queremos ser dentro das quatro linhas com a hoje surrada camisa amarela?

A CBF não se preocupa com isso porque o negócio da CBF não é o futebol; o negócio da CBF é dinheiro e poder. Para tanto é preciso manter uma certa imagem da marca "seleção" e voltar a ganhar, seja como for. Há 20 anos o objetivo é esse. São vinte anos de fracassos retumbantes com direito ao uso da camisa como símbolo do fascismo. Não há nenhuma vontade de mudar o rumo dessa prosa pensando em um novo plano de negócios que envolvesse devolver ao time um estilo de jogo dentro do qual possamos nos reconhecer enquanto cultura. Traz aí um treinador que levante uma taça pelo amor de Deus.

Esperar resultados diferentes fazendo tudo sempre igual é sintoma de insensatez.

No meu entender, somos mais Jesus do que Abel ou Ancelotti. E, nessa escala, mais Abel do que Ancelotti. Mas Abel precisaria revelar um traço de loucura ainda desconhecido do público para aceitar trocar a segurança do solo palmeirense pela areia movediça da CBF. Espero que ele não faça isso ainda que meu coração corintiano bata no ritmo oposto porque Abel fora do Palmeiras resolveria pelo menos um dos milhares de problemas atuais da vida da torcedora e do torcedor do Corinthians: o de ter que aturar um rival que há quatro anos e meio é muito mais competitivo, vencedor, organizado e forte. A saída de Abel seria, no mínimo, um forte abalo.