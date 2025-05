Pontos positivos e negativos da eventual chegada de Carlo Ancelotti

Parece que o treinador do Real Madri está mesmo disposto a aceitar a seleção brasileira. Uma demonstração de coragem; de um tipo de coragem que talvez esteja mais perto da ignorância do que da sabedoria, mas ainda assim, coragem. A coragem da ignorância, como uma vez me disse meu pai. Ancelotti, caro mio, onde você vai se meter? Mas cada um sabe de sua própria loucura, então avaliemos o que a vinda dele traria de bom e de ruim.

O lado positivo é bastante conhecido: Ancelotti é um vencedor e formador de times extremamente competitivos. A chance de o Brasil voltar a vencer com robustez passa a ser grande. Gosto também da ideia do choque de cultura. Pode ser bom se houver equilíbrio e respeito a quem somos culturalmente. Se o italiano for capaz de fazer bom uso de nossas qualidades como o drible, a ousadia, a irreverência, o ritmo, a criatividade e a alegria podemos resgatar um tipo de excelência há muito perdida.

Se Ancelotti estiver disposto a mudar as coisas, ele talvez consiga. Se estiver disposto e não se deixar afetar por comandos externos, influências interesseiras, balcão de negócios de empresários e todo esse circo, ele poderá começar a recuperar nosso futebol. A alternativa? Bem, aí vamos entrar na parte ruim.