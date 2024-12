Três lições que o Botafogo deixa para quem estiver atento

3. A terceira lição fala a respeito do futebol como circuito de afetos e não como um negócio. Muito se bajula o Botafogo pela SAF e por John Textor. Supostamente veem na SAF a organização financeira das contas do clube. Não é o que contam os números. O Botafogo ainda deve, e deve muito. E a holding de Textor opera com um rombo de três bilhões de reais hoje. Por que criticamos tanto o Corinthians e seu caos administrativo e não falamos do Botafogo? Acho que é importante notar o efeito do Botafogo sobre Textor. Um efeito que podia ser notado antes mesmo do clube levantar troféus. Textor está, desde que chegou, se apaixonando pelo time, pela massa, pela experiência de torcer. Ele não se encantou com a vitória. Ele se encantou com os afetos que estavam em circulação. E seria importante não perder isso de vista.

O futebol não é um negócio. O futebol é uma usina de amor radical como nenhuma outra. Ele tem a capacidade de nos transformar. Ele atua sobre a forma como sentimos, como nos emocionamos, como nos relacionamos. É coisa demais em jogo e se John Textor for capaz de se deixar levar por essa consciência poderá liderar uma revolução. Não a revolução que ele vexatoriamente quis pegar para ele em 2023: contra a corrupção no futebol. Esquece isso, John. Esse país está cansado de falsos líderes que nomeiam falsas batalhas para realizar falsas revoluções aplicando a lógica de Lampedusa: mudar tudo para que as coisas sigam como sempre foram. Estou falando de uma revolução real, da mais necessária delas. Estou falando de uma revolução nos afetos. O gringo vai ser capaz?