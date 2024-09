E o Gabigol?

De quem é a responsabilidade pela queda de Gabriel Barbosa? Acho que a única resposta aceitável seria dizer "dele mesmo". Gabriel foi arruinado pelo êxito, um evento que é bastante comum. Tão comum que foi criado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud.

Para Freud, o sentimento de culpa inconsciente de quem não se acha merecedor de suas conquistas é o que faz muita gente rumar para o abismo.

Nesse sentido, o que passa como marra em Gabriel talvez seja insegurança. Ele chegou no topo e foi carregado no colo pela maior torcida do Brasil. Na pele de alguns flamenguistas, ele está tatuado. Para as gerações que não viram Zico (e eu sinto muito por elas), Gabriel é o cara.

O que acontecerá com ele quando sair do Flamengo? Vai ser capaz de se reencontrar com o atleta ou vai deixar a celebridade tomar conta? Vai procurar ajuda mental para se recolocar em campo ou vai seguir acreditando ser vítima de treinadores que não o compreendem? Vai bater no peito e chamar para si a responsabilidade da volta por cima ou vai ser para sempre o gênio incompreendido?

Seu destino está em suas mãos e em seus pés. A história do esporte está repleta de pessoas que deram voltas por cima exuberantes. Gabriel é jovem e pode ser mais um. Eu vou torcer por isso.