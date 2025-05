Podcast revela o passo a passo da construção de uma idolatria fracassada

Foi assim que, nem por um segundo, a ideia de deixar de assumir a paternidade do primeiro filho passou pela cabeça da família Neymar. Como o Júnior é uma pessoa de carne e osso, e não um produto disposto numa prateleira, e como nunca foi dada a ele a oportunidade de amadurecer (ainda que essa seja uma responsabilidade do menino Ney e de mais ninguém), ele seguia fazendo besteiras pela vida. A mesma rapidez com que Neymar toma uma decisão errada é aquela com que seu pai controla os danos.

Não temos como saber o que acontece quando Neymar e Neymar Jr. estão sozinhos e vivendo em família. Não temos como questionar o amor, o carinho e o respeito que devem nutrir um pelo outro. Mas agora sabemos que, nos negócios, Neymar Jr. sempre foi tratado como marca acima de tudo e como produto acima de todos. Não seria exagerado supor que ser tratado nesses termos pode causar danos emocionais severos.

Todas as decisões, todos os contratos, todas as negociações, todas as viagens, todas as frases e todas as imagens sempre foram controladas por Neymar pai. Até que, um dia, o filho decidiu tomar sozinho uma decisão: romper com Barcelona e se mandar para Paris, de onde o PSG - e seus amigos - o chamavam. Aos amigos Neymar dá o apelido de "Tóis", o que revela mais um traço da profunda imaturidade que infecta esse homem de 33 anos. O pai insistiu para que o filho não deixasse o Barcelona, mas Neymar ignorou a orientação e foi. E então, como o Neymar original talvez antecipasse, começaria a derrocada final, que se estende até os dias de hoje.

Mesmo com o abalo à imagem da marca, mesmo com o declarado apoio ao candidato da extrema-direita, mesmo com as derrapadas e com o aumento das críticas, o produto Neymar segue acumulando milhões. O Neymar Jr. de três dimensões, aquele que não existe dentro de um vídeo-game, já não encanta ninguém. Mas seu pai segue sendo um empresário de imenso sucesso, poder e fama. Talvez para um deles, os planos tenham fracassado. Mas, para o outro, certamente não.

