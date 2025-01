Neymar treina sem limitações enquanto vê 'rescisão complicada' no Al-Hilal

Disposto a retornar para o Brasil, sobretudo para o Santos, com quem tem conversas cada vez mais positivas, porém sem qualquer acordo concreto (tempo de contrato, valores detalhados, etc), Neymar rechaça, a princípio, abrir mão do restante contrato que tem com os sauditas - o vínculo é válido somente até junho deste ano.

Em conversas com pessoas próximas, o atacante de 32 anos revelou o desejo de jogar o Mundial de Clubes, entre junho e julho. Por isso, uma eventual negociação com o Flamengo não está totalmente descartada. Em cima da mesa também está, inclusive, a possibilidade de seguir no Al-Hilal, já que o próprio Jorge Jesus admitiu recentemente que gostaria de contar com o jogador para a competição internacional (continua livre para seguir disputando a Liga dos Campeões da Ásia).

Para a sequência da temporada, o técnico português encontrou um "substituto" para o camisa 10, e isso sem precisar retirar um dos oito estrangeiros acima de 21 anos da lista de inscritos na Liga Saudita. Trata-se do também brasileiro Kaio César, ex-Coritiba e que estava no Vitória de Guimarães. Deixou Portugal a troco de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) e vai ser incluído em uma das duas vagas para gringos abaixo de 21 anos.

Enquanto aguarda uma decisão na Arábia Saudita, Neymar tem visto surgir mais interessados nos Estados Unidos. Há meses na mira do Inter Miami, dos amigos Lionel Messi e Luís Suárez, o craque brasileiro recebeu na semana passada uma sondagem oficial do Chicago Fire, mas, num primeiro momento, não demonstrou grande interesse na abordagem.