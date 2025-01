Ex-Coritiba é contratado pelo Al-Hilal para 'substituir' Neymar

Neymar já tem um acordo com o Santos e agora tenta a rescisão de contrato junto ao time árabe. Um empréstimo de seis meses também é uma opção, mas as partes ainda buscam a melhor forma de negócio.

O Vitória de Guimarães exerceu a cláusula de compra do atacante formado na base do Coritiba no início de janeiro. O time pagou 1,5 milhão de euros ao Coxa, que manteve 40% dos direitos econômicos do atleta.

Na atual temporada, o jogador marcou quatro gols e deu sete assistências em 31 jogos pelo Vitória.