Ganso recusa primeira oferta do Fluminense para renovação de contrato

O meia Paulo Henrique Ganso recusou a primeira proposta de renovação do Fluminense, feita nos últimos dias. O contrato atual é válido até dezembro de 2025.

As condições e valores apresentados pelo tricolor das laranjeiras não agradaram ao experiente meia, que optou por não aceitar inicialmente. Desde então, as conversas sobre o tema estagnaram. A ideia do Flu era renovar o vínculo com o meia por mais um ano, até o final de 2026.

Ganso contribuiu com quatro gols e 10 assistências na última temporada e é considerado uma peça importante no elenco. Caso não chegue a um acordo pela renovação, o jogador de 35 anos pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho.