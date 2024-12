Artur Jorge vê atraso em procura do Botafogo e encaminha saída para o Qatar

O Botafogo, por sua vez, entende que o treinador português já tem um ótimo contrato e ganhou um bônus considerado elevado pelos dois títulos da equipe no ano. A postura do profissional, quando após o título da Libertadores 'pressionou' John Textor sobre sua situação contratual, foi considerada deselegante nos bastidores do clube, segundo apurou a coluna.

Até o momento, o Botafogo alega não ter sido procurado pelo Al-Rayyan para pagar a multa rescisória prevista em contrato, cerca de dois milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões). O clube espera até o dia 13 de janeiro, data de reapresentação do elenco principal, para saber do desfecho da história.

Hugo Cajuda, empresário de Artur Jorge, revelou em entrevista ao UOL, no dia 16 de outubro, que o Botafogo não os procurou para discutir a renovação do contrato e alega que o clube estava ciente das investidas de equipes do exterior.

"Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Artur havia recebido mais três ofertas: uma do México, uma da Europa e outra do Qatar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético-MG, assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas", revelou Hugo Cajuda, empresário do técnico português, em entrevista exclusiva ao UOL Esporte.

"Houve, sim, uma reunião depois da Libertadores, comigo, Alessandro Brito e Pedro Martins, onde expliquei em detalhes que os três clubes interessados estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria então repassada ao John Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual foi o feedback? Até o momento, nenhum. Isso não é uma crítica, é somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada. Estou apenas a informar a verdade", completou.