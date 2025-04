Reforços e reestruturação: o que convenceu Dorival a aceitar o Corinthians

O Corinthians 'montou um cerco' para não deixar escapar a contratação de Dorival Júnior como seu novo técnico e apostou em estratégias usadas pelo executivo de Futebol, Fabinho Soldado, para convencer o profissional.

Entre os pontos apresentados por Fabinho que agradaram Dorival, a restruturação interna do clube, envolvendo a parte financeira e do elenco, pesaram para o "ok" do profissional. Foi citado durante as conversas também a possibilidade de novos nomes chegarem ao clube na próxima janela de transferências. O clube vê algumas carências e deve ir ao mercado.

A boa relação entre Fabinho e Dorival também foi parte importante do acordo. Ambos trabalharam juntos no Flamengo em 2023 e mantiveram contato desde então. Fabinho viajou para Florianópolis na terça-feira e ficou na cidade até quinta, quando retornou para São Paulo para acompanhar a partida do Corinthians pela Sul-Americana.