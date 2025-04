Futuro de Dudu no Cruzeiro se agrava após gesto; reunião debaterá rescisão

Cruzeiro e Dudu vão se reunir no início da próxima semana para discutir o futuro do atacante no clube mineiro.

A situação se agravou após o gesto com a mão do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, antes da partida deste domingo, indicando que Dudu deixará o clube. O sinal pegou mal no entorno do atacante, segundo apurou o UOL.