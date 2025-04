Cruzeiro libera Dudu dos treinos e busca acordo com atacante por saída

O Cruzeiro decidiu liberar o atacante Dudu dos treinamentos em meio a ao impasse pela saída do jogador. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira.

Ao longo dos próximos dias, a diretoria celeste e o estafe de Dudu vão se reunir novamente para chegar a uma decisão final sobre o futuro do atacante. A saída do atleta da Raposa é considerada iminente.

A situação se agravou após o gesto com a mão do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, antes da partida deste domingo, contra o Vasco, indicando que Dudu deixará o clube. O sinal pegou mal no entorno do atacante.