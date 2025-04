Santos traz ex-auxiliar agora, mas pensa em Tite no comando no futuro

O Santos fechou a contratação de Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, para ser seu novo técnico.

As tratativas se iniciaram nos últimos dias e tiveram um acerto nesta segunda-feira (28). O Peixe entende que Cleber Xavier pode dar conta do recado, mas sonha com Tite no comando em um futuro próximo. O Alvinegro acompanha a recuperação de Tite e terá quatro ex-companheiros dele na comissão: Cleber, o filho Matheus Bachi, César Sampaio e Fábio Mahseredjian, preparador físico.

A experiência de 'seleção brasileira' no currículo pesou para o acordo. O contrato terá validade até o final deste ano. Esse será o primeiro trabalho do profissional à frente de um clube. Ele foi auxiliar de Tite por 24 anos e anunciou em outubro o fim da parceria para se lançar como treinador.