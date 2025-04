Bernabei, do Inter, entra no radar do Sevilla para a próxima janela

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, do Internacional, atraiu o interesse do Sevilla para a próxima janela de transferências, que será aberta no meio do ano.

O clube espanhol fez uma sondagem inicial pelo jogador de 24 anos e o colocou em seu radar. Até o momento, não foi formalizada uma oferta. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "GZH" e confirmada pelo UOL.

Nos próximos dias, o Sevilla deve mandar membros do seu scout para acompanhar in-loco partidas de Bernabei pelo Colorado. O lateral também está no radar de outros clubes do exterior.