Barcelona faz contato e monitora joia da base do São Paulo

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, considerado uma das joias da base do São Paulo, atraiu a atenção do Barcelona.

O clube catalão fez contatos iniciais e colocou no radar o destaque da categoria sub-17 do tricolor, visando uma integração para as categorias de base do clube. Internamente, o São Paulo vê muita qualidade no lateral e o trata como uma das promessas do time para o futuro.

Nicolas, de apenas 17 anos, também atua como meia-esquerda e soma sete gols e sete assistências na temporada. Como ainda é menor de idade, só poderia se transferir para o futebol europeu no meio do próximo ano.