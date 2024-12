Cruzeiro: Edu Dracena não seguirá como diretor técnico em 2025

Diretor técnico do Cruzeiro, Edu Dracena acertou a saída do clube e não seguirá na Raposa em 2025.

A decisão partiu do ex-zagueiro que, por motivos familiares, não ficará no time mineiro. O dirigente gostaria de ficar mais próximo de seus filhos e esposa, que residem em São Paulo e já estão adaptados a cidade. A saída será oficializada em breve.

O Cruzeiro não gostaria de perder Dracena no momento, mas entendeu a decisão do profissional. Edu chegou ao clube no começo de maio, no início da gestão de Pedro Lourenço. Ele trabalhou junto de Alexandre Mattos e Paulo Pelaipe. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo UOL.