STF proíbe bets sem autorização do governo. E o patrocínio no futebol?

Em decisão liminar nesta quinta-feira (2), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ao governo do estado do Rio de Janeiro e a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) que adotem mecanismos para garantir que as empresas de apostas esportivas com autorização estadual para operar recebam apenas apostas originadas no território fluminense.

Mendonça deu cinco dias para que o governo do Rio e a Loterj cumpram a determinação e, nos termos da decisão, cessem "a exploração da atividade de loterias e jogos eletrônicos fora dos limites territoriais do Rio".

O ministro determinou ainda que a Loterj e o governo do Rio retomem a obrigatoriedade do uso de mecanismos de geolocalização para atestar a restrição territorial. Além disso, Mendonça proibiu o governo do estado e a Loterj de praticar qualquer novo ato que autorize essas bets a prestarem serviços fora do território do Rio de Janeiro sem aval federal.